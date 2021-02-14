ريال مدريد يزحف نحو صدارة الليجا بثنائية في فالنسيا

استطاع فريق ريال مدريد الفوز علي فريق فالنسيا بهدفين مقابل لاشئ، في الأسبوع ال23 من بطولة الدوري الأسباني الممتاز، حيث سجل اللاعب كريم بنزيما الهدف الأول في الدقيقة ال12 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، في أقصي الشبكة اليسري.

وسجل النجم توني كروس قبل انتهاء الشوط الأول في الدقيقة 42 بعد عدة تمريرات ناجحة وتمريرة لوكاس فاسكيز من الناحية اليمني من منطقة الجزاء، ليضعها توني كروس في الزاوية اليسري من الحارس، وانتهي الشوط الأول.

يذكر أن حكم المباراة ألغي هدف للاعب جونيور فينيسيوس في الدقيقة 61 بسبب وقوع اللاعب في مصيدة التسلل.

وظل فريق ريال مدريد مسيطر علي أحداث المباراة وأهدر العديد من الفرص خلال المباراة، كان بإمكانه إحراز نتيجة أكبر من ذلك، وعلى الجانب الاخر حاول فريق فالنسيا العودة في المباراة بعد محاولات عديدة للتسجيل في شباك ريال مدريد لكن كلها باءت بالفشل، ونجح الحارس كورتوا في الحفاظ على شباكه نظيفة، وانتهت المباراة بفوز الملكي بثنائية نظيفة.

وأرتفع رصيد النادي الملكي الي 49 نقطة محتل بهم المركز الثاني، ومقتربا من نادي اتليتكو مدريد الذي يحتل المركز الأول برصيد 54 نقطة، ويبتعد قليلا عن نادي برشلونة الذي يحتل المركز الثالث برصيد 46 نقطة.

ويظل نادي فالنسيا كما هو في المركز ال12 برصيد 24 نقطة بعد تلقى هزيمة اليوم علي يد ريال مدريد بثنائية مقابل لأ شئ.