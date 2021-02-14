إيناس عبد الحليم تتقدم بيان عاجل بشأن حوادث الطريق الدائري

تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل بشأن حوادث الطريق الدائري وانفلات سير المقطورات دون رقابة، للمستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، مُشيرة إلى أن هذه الحوادث لا ولن تنتهي، دون رقابة من جانب الحكومة، التى هي فى غفلة من أمرها، رغم أن مخصصات الموازنة العامة للطرق والكباري من أعلى المخصصات التى تم إقراراها.

إيناس عبدالحليم: مشكلة المرور لا تحظى باهتمام من قبل الدولة

وأوضحت عضو مجلس النواب، إيناس عبد الحليم، خلال البيان العاجل، أن مشكلة المرور لا تحظى باهتمام من قبل الدولة، حيث أنه لا توجد اى دوريات أمنية أو متابعة على الطريق الدائري، مُشيرًا إلى أن سائقي المقطورة من اخطر العناصر البشرية على الطرق، وخطورة سير المقطورات دون رقابة هى التى أودت بحياة آلاف المصريين.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن الطرق فى مصر هى الأسوأ عالميا طبقا للإحصائيات، وأعلى الدول فى حوادث الطرق، لافتة إلى أن العالم كله عندما وضع معايير وقواعد للطرق كانت بما يضمن جودتها وسلامة مستخدميها، إلا مصر حيث أنها من أعلى الدول فى حوادث الطرق، لأنها تعانى من سوء التصميمات وسوء التنفيذ، والتي تترتب على إهمال الإشراف الهندسي وأعمال المقاولات التى يتم إسنادها للشركات، وإدارتها بعد التنفيذ.

وأشارت البرلمانية، إلى أن الطريق الدائرى ناحية القوس الغربي هو وكر للحوادث ووكر للبلطجية من جانب سائقي السيرفيس والمكروباصات، ولا يوجد اى دوريات امنية او متابعة من جانب رجال المرور.

ولذلك طالبت النائبة، الحكومة بضرورة وضع إحكام الرقابة على العنصر البشرى بصفته المسئول عن جزء كبير من تدهور حالة الطرق من خلال عمل مطبات فى بعض المناطق دون الحاجة إليها، والحملات الزائدة، بجانب افتقاد خطة لتركيب المرافق مرة واحدة، حيث يتم عمل الأسفلت ثم تكسيره مجددا لتوصيل المياه.

بالإضافة إلى ضرورة إطلاق مجموعة من البرامج والإعلانات التوعوية، يتم تكرارها لرفع الوعى لدى المواطنين والتحذير من حوادث المرور، وعمل حصر وتحليل لحوادث المرور وخريطة للأماكن التى يكثر بها حوادث طرق، والاستعانة بأساتذة الجامعات فى تصميم الطرق والنقل والمرور والاستعانة بالخبرات الدولية فى أنظمة النقل الذكية.

وشددت على ضروروة وجود وحدات متنقلة علي طول الطريق الدائري أمر لا غني عنه وتمثل استجابة سريعة في حالة وقوع حوادث سير خاصة من النقل الثقيل، فضلا عن إجراء تحليل المخدرات بشكل دورى وعشوائي على السائقين، وليس عند استخراج الرخصة او تجديدها فقط.