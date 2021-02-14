انعقاد لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان لمناقشة المواد المطلوب تعديلها فى قانون الرياضة "صور"

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمود حسين، رئيس اللجنة، لمناقشة مقترحات تعديل قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 والمقدمة من الحكومة ورؤية النواب للتعديلات.

واستمعت اللجنة لمقترحات النواب عن رؤيتهم بشأن المواد المطلوب تعديلها فى قانون الرياضة.

وزير الشباب والرياضة يطالب تعديل قانون الرياضة

وكان الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، طالب أمام لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الاسبوع الماضي، تعديل بعض مواد قانون الرياضة خلال الفترة المقبلة، لأن تطبيق القانون على أرض الواقع أظهر الحاجة إلى ضرورة تعديل بعض المواد بما يخدم العمل الرياضى.

واكدت اللجنة أن التعديلات تهدف إلى تنظيم العملية الرياضة فى مصر، والتوجه لمزيد من حوكمة الرياضة للمضى قدما بالعمل فى المنظومة الرياضية لمزيد من الرقى والتطوير.

ووافقت لجنة الصناعة لجنة الصناعة ايضا على اتفاقية المساعدة الفنية لتنفيذ مدينة الروبيكي للجلود بحضور ممثلي الحكومة.

وأشاد معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة، بأهمية الاتفاقية وتشجيع التصنيع وتنمية الاستثمارات.