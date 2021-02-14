صور: بتكلفة 12 مليون جنيه .. مركز طب الأسرة بالعزيزية قبل وبعد التطوير

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور هشام شوقى، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إنه تنفيذا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بتطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، تم الانتهاء من استكمال أعمال التطوير بمركز طب الأسرة بالعزيزية التابع للإدارة الصحية بمنيا القمح، بتكلفة إجمالية وصلت إلى 12 مليون جنيه.





وأوضح وكيل الوزارة بأن المركز يشمل وحدة كلى صناعى بقوة 14 ماكينة غسيل كلوى، ووحدة علاج طبيعى بقوة 10 أجهزة، وجهازين أشعة حديث، وعيادة للرمد مزودة بجهاز كمبيوتر نظارات وجهاز فحص قاع العين، وشبكة غازات، بالإضافة إلى تقديم خدمات الرعاية الأولية بالمركز من التطعيمات الروتينة للأطفال، ورعاية والأمومة والطفولة، وتنظيم الأسرة، وعيادة الأسنان، وغيرها، بخلاف عمل المبادرات الرئاسية، كما تم تطوير الفناء الخارجى، واللاند سكيب. قبل التطوير بعد تطوير المركز وقدم وكيل الوزارة الشكر لوزيرة الصحة على دعمها المستمر للقطاع الصحى بمحافظة الشرقية، للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين.

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