مطروح تستعد لمواجهة موجة الطقس غير المستقرة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى إطار مراجعة كافة الاستعدادات التى اتخذتها محافظة مطروح، والتأكد من جاهزية جميع الجهات المعنية، تحسبا لحالة عدم الاستقرار المتوقعة فى الأحوال الجوية وسقوط أمطار غزيرة، طبقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية خلال الأيام القادمة والعمل على الجاهزية التامة.

وكلف المحافظ، رؤساء المراكز والمدن بالمحافظة، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وشركة الكهرباء، والحماية المدنية، وكافة الجهات المعنية، بضرورة رفع حالة الطوارىء واتخاذ كافة التدابير الاحترازية، والإفادة بما تم من جاهزية المعدات والأفراد من حيث مراجعة تطهير مخرات السيول على أرض الواقع وشنايش صرف مياه الأمطار مع عدم وجود أى عوائق بها واتخاذ الإجراءات اللازمة، للتأكد من عملها بكفاءة مع إعداد وتجهيز سيارات الكسح المخصصة لشفط تجمعات المياه وسيارات الحماية المدنية وتمهيد وصولها إلى الأماكن المتوقعة لتجمعات مياه الأمطار فى حالة سقوط أمطار غزيرة.

وشدد على أهمية متابعة غرف الصرف بالطرق الرئيسية والطريق الدولى الساحلى للتأكد من تطهيرها لتصريف مياه الأمطار، كذلك مراجعة محولات الكهرباء وتغطية جميع الكابلات الكهربية وتأمين التيار الكهربائى حرصا على سلامة المواطنين.

وأشار المحافظ، إلى أن غرفة عمليات الأزمات بالمحافظة، منعقدة على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن لمتابعة ومواجهة أى آثار قد تنتج عن الأحوال الجوية المتوقعة، مؤكدا ضرورة التعاون والتنسيق بين كل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مع المتابعة الدورية على مدار الساعة خلال فترة عدم الاستقرار واتخاذ كافة التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع أى حادث طارىء.

كانت هيئة الأرصاد الجوية قد حذرت فى بيان لها من توقعات بتقلبات جوية وحالة من عدم الاستقرار وسيول محتملة بعدد من المحافظات منتصف هذا الأسبوع.