فيديو.. وزير التعليم العالى: بدء الفصل الدراسى الثانى بالجامعات 27 فبراير

جدة - نرمين السيد - وأضاف عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتى" عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أنه لن يكون هناك أبحاث أو امتحانات أون لاين إلا فى الكليات المعلنة منذ بداية العام الدراسى.
وأوضح وزير التعليم العالى، أن كل طالب سيطلع على موقع الكلية ليكون على علم بجدول الامتحانات، لافتًا إلى أن هناك دول ألغت العام الدراسى، مضيفا: "إحنا منقدرش نطلع خريج بدون تعليم جيد"، متابعًا: "اللى خايف على ابنه من الحضور يتقدم بطلب لتأجيل العام، ومفيش حد بٌيجبر عشان يتعلم، وإحنا هنقدر الظروف".
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