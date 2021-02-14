فيديو.. وزير التعليم العالى: الحضور بالكليات النظرية يومان والعملية 4 أيام

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى، إن التعليم الهجين هو مزيج بين التعليم وجها لوجه والتعليم عن بعد، مؤكدًا أن التعليم عن بعد فعال فى بعض الكليات النظرية.





وأضاف عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتى" عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أنه سيتم تقسيم الدفعات الكبيرة على 3 دفاعات ليكون أقصى حضور يومين فى الأسبوع بالكليات النظرية، أما الكليات العملية سيكون الحضور من 3 إلى 4 أيام لوجود جزء نظرى والبرامج التدريبية والعلمية. وأشار وزير التعليم العالى، إلى أنه سيكون هناك تباعد اجتماعى بالمدرجات، مضيفًا: "المفترض غلق المدرج بعد استكمال سعته وسط التباعد الاجتماعى"، مشددا على أنه لن يتم حذف أى جزء من المقررات الدراسية.

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