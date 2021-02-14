زراعة البرلمان توافق على بيان وزير الموارد المائية والرى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم بحضور الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى.

وأكد النائب هشام الحصرى، فى بداية الاجتماع، أن ملف إدارة المياه من أهم الملفات حاليا فى ظل التحديات الكبيرة التى تواجه البلاد بشأن نقص المياه والزيادة السكانية، بالإضافة إلى القضايا التى تهم المواطنين بشأن الترع الموجودة داخل الكتل السكنية، مؤكدا ضرورة التعرف على خطة الوزارة بشأن مواجهة تلك التحديات وتطوير منظومة الرى وإحلال وتأهيل محطات الصرف والرى، وكذلك توعية المواطنين للحفاظ على المياه.

ووجه الحصرى، الشكر للقيادة على المشروع القومى لتبطين الترع، مشيدا بالإسراع فى معدلات تنفيذه.

وشهد اجتماع اللجنة، استعراض الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، خطة الوزارة لمواجهة التحديات التى تواجه البلاد، مؤكدا فى بداية حديثه على أن سد النهضة من أهم التحديات التى تواجه البلاد، فى ظل اعتمادنا بنسبة 97 % على مياه نهر النيل، وعدم التوصل إلى اتفاق بشأن السد، وهو ما يمثل قلق لنا.