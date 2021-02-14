صور .. وزير الشباب يتفقد نماذج تجهيزات الزواج المقدمة للفتيات بالأسمرات

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك على هامش احتفالية صندوق تحيا مصر بالمدينة الشبابية فى حى الأسمرات لتسليم تجهيزات الزواج لـ 158 فتاة أولى بالرعاية، وذلك بمناسبة عيد الحب الذى يحتفل به العالم فى الرابع عشر من فبراير كل عام.

حضر الاحتفالية خالد عبدالعال محافظ القاهرة، وعدد من الفنانين والإعلاميين، فى مقدمتهم ليلى علوى، ولبلبة، ومنى عبدالغنى، وهانى رمزى.