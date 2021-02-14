بحضور ممثلى 6 جهات حكومية .. البرلمان يناقش موقف عمال الزراعة المؤقتين

جدة - نرمين السيد - بدأ منذ قليل اجتماع مغلق للجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، رئيس اللجنة، لمناقشة مشكلة عمال وزارة الزراعة والعاملين على حسابات الصناديق والمؤقتين فيما يتعلق بصرف الحد الأدنى للأجور بصفة مبدئية، وفيما يتعلق بالتثبيت من خلال تغيير الشكل التعاقدى لتلك الفئات من العمالة.





وشارك فى الاجتماع، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة، وممثلين عن وزارات المالية والتخطيط والزراعة والقوى العاملة والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

وطالب العديد من أعضاء مجلس النواب بحل مشكلة عمال التشجير، بتثبيتهم أو عمل عقود دائمة لهم وتحسين أجورهم، لتحسين ظروفهم المعيشية، ومساعدتهم على مواجهة أعباء الحياة.

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