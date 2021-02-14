سياحة النواب توصى بإصدار قانون للتراخيص الموحد على الفنادق والمنشآت

واستمعت اللجنة للمشاكل التى تعوق قطاع السياحة، وكذلك مناقشة تداخلات جهات الولاية على الاستثمار الفندقى حيث يخضع الفندق الواحد إلى 26 جهة حكومية تحتاج فيها 70 تصريح ورسم إدارى وحكومى.
استعرض رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحة المشاكل التى تواجه قطاع السياحة قائلاً: إن هناك 26 جهة تعطى تصاريح للفنادق وهذا يمثل أزمة لتصارع هذه الجهات فى التعسف مع الفنادق إلى جانب أن وزارة البيئة فرضت رسوم باهظة على الشواطئ مما أدى إلى أن بعض الفنادق المتأخرة فى السداد تم عرض شاطئ فنادقهم للإيجار فى حين أن هناك لجنة معينة بمجلس الوزراء نصت على أن الشواطئ ملك عام للدولة وللفندق حق انتفاع.
وأضاف أن اللجنة العليا لحماية الشواطئ تطالب الفنادق المبنية فى التسعينات التى حصلت على تصاريح رسمية وقتها بـ 50 متر حرم الشاطئ بزيادة حرم الشاطئ ليصل لـ 150 متر، بالإضافة أن وزارة الرى وقفت التراخيص للمراسى وفرضت رسوم وغرامات، كما أن معظم البدو لديهم مخيمات فقامت وزارة السياحة بعمل تراخيص لهم بنجمة واحدة حتى يتم الإشراف عليها.
وطالب رئيس الاتحاد بمميزات خاصة لـ محافظات الصعيد لأنه لم يتم تفعيل المبادرة لعدد من الفنادق ولابد من إعادة النظر في فوائد التأمينات وكذلك الضرائب العقارية وإعفاء الفنادق من رسوم المشاية أو السقالة السياحية بالفنادق لمده عامين، مضيفاً أنه لابد أن تدخل "الكهرباء، والقضايا" ضمن المبادرة، وكذلك لابد من وضع حد للرسوم التى تفرض حالياً من قبل وزارة النقل بالنسبة لادارة وتشغيل السقالة البحرية وما هى الخدمة التى من الممكن أن تقدمها هيئة موانئ البحر الأحمر.
ووجه رئيس الاتحاد الشكر الرئيس عبدالفتاح السيسى لدعمه التام لقطاع السياحة، مؤكداً أنه لولا مبادرته لتم غلق الفنادق وإفلاسها.
وطالبت النائبة نورا على رئيس اللجنة في ضوء ما أثاره رئيس الاتحاد بإحصائية رسمية بالفنادق الغير مستفادة من المبادرة والتى تقدمت وتم رفضها حتى يمكن إخطار البنك المركزى بهذه الاحصائية.
وأوصت اللجنة بضرورة سرعة العمل على إصدار قانون للتراخيص الموحد على الفنادق والمنشآت السياحية لتشجيع الاستثمار السياحى والفندقى على النهوض بهذا القطاع.
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