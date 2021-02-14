فيديو.. وزير التعليم العالى: النتائج الأولية للقاح كورونا المصرى مبشرة جدا

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى، إن النتائج الأولية للقاح المصرى المتعلق بكورونا مبشرة جدا، مؤكدًا أنه سيتم تقديم ملف كامل إلى هيئة الدواء المصرية مبنى على الدراسات العلمية العالمية فى هذا المجال.





وأضاف عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتى" عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن هناك تواصل مستمرة مع هيئة الدواء، مشيرًا إلى أنه حتى يتم الوصول إلى مرحلة التجارب الإكلينيكية سيكون ذلك بحلول منتصف مارس. وأوضح أن اللقاح يخضع لعملية تجربة شديدة، ويتم تشريح جميع أعضاء حيوانات التجارب للتأكد من أن اللقاح آمن، منوهًا إلى أن هناك أكثر من لقاح يتم العمل عليهم.

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