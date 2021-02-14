وزير الرى يوضح للنواب موقف سد النهضة

جدة - نرمين السيد - وأكد النائب هشام الحصرى، فى بداية الاجتماع، أن ملف إدارة المياه من أهم الملفات حاليا فى ظل التحديات الكبيرة التى تواجه البلاد بشأن نقص المياه والزيادة السكانية، بالإضافة إلى القضايا التى تهم المواطنين بشأن الترع الموجودة داخل الكتل السكنية، مؤكدا ضرورة التعرف على خطة الوزارة بشأن مواجهة تلك التحديات وتطوير منظومة الرى وإحلال وتأهيل محطات الصرف والرى، وكذلك توعية المواطنين للحفاظ على المياه.

ووجه الحصرى، الشكر للقيادة على المشروع القومى لتبطين الترع، مشيدا بالإسراع فى معدلات تنفيذه.

ومن جانبه، استعرض الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، خطة الوزارة لمواجهة التحديات التى تواجه البلاد، مؤكدا فى بداية حديثه على أن سد النهضة من أهم التحديات التى تواجه البلاد، فى ظل اعتمادنا بنسبة 97 % على مياه نهر النيل، وعدم التوصل إلى اتفاق بشأن السد، وهو ما يمثل قلق لنا.

وواصل الوزير :" لم نصل حتى الآن إلى إتفاقات ملزمة بشأن ملء السد والتخزين".

وتابع: أيضا نواجه تحدى ثانى، يتعلق بالتغييرات المناخية، فى ظل الارتفاع الملحوظ لدرجة الحرارة، وكذلك ما شاهدناه من كميات مطر وسيول وجفاف، وكلها أحداث متطرفة جدا، متابعا: أيضا هناك تغيير فى توزيع المطر، بالإضافة الى ارتفاع منسوب سطح البحر، ما يتطلب إعادة توطين المواطنين وتغيير أنشطتهم.

وأضاف: أيضا من التحديات، الزيادة السكانية، ونقص الموارد المائية، حيث نحتاج 114 مليار متر مكعب سنويا، ومتاح لدينا 60 مليار متر، ونعيد استخدام 20 مليار متر مكعب.

وقال الوزير: "جمعنا تلك التحديات، وأعددنا استراتيجية لترشيد وتحسين استخدام المياه، بـ 900 مليار جنيه حتى 2037، تتضمن مشروعات رى حديث وتبطين ترع وحماية من السيول وحماية شواطئ وغيرها من المشروعات.

وأوضح، رغم أن الرؤية والاستراتيجية، تشير إلى إنفاق الـ 900 مليار على 20 سنة، إلا أنه حتى الأن تم انفاق 200 مليار، فنحاول الإسراع لاستباق الزيادة السكانية.

وواصل : "أنشأنا قاعدة بيانات، حصرنا فيها أملاك الرى والمعدات والتعديات والمخالفات، وماتم تنفيذه فى مشروع تبطين الترع، ما أدى الى زيادة الحوكمة، وهو ما يوفر لنا نحو مليار جنيه فى استخدام قطع الغيار الموجودة بالمخازن.

ومن جانبه عقب النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، على حديث الوزير، موجها سؤال له، حول مدى استعداد الوزارة لكل السيناريوهات بشأن سد النهضة، وذلك بهدف طمأنة المواطنين؟.

وأجاب الوزير، قائلا: " مش هنستنى المشكلة تحصل، فهناك جهود متوازية لمختلف قطاعات الدولة، ولكن لازم نقلق علشان مش نرحرح، لو الناس اطمنت مش هنحافظ على المياه، لازم نكون قلقانين وهو قلق صحى، ونكون فى حالة استعداد تام وتعاون وذلك بالطبع للحفاظ على الأمن القومى".

ومن جانبهم استعرض النواب، عدد من المشكلات التى تواجه المواطنين بشأن مشكلات الترع فى المحافظات، وعدم وصول المياه إلى نهايات الترع.

وأكد النائب مجدى ملك عضو اللجنة، فى كلمته، أن إرادة الدولة المصرية قادرة على حماية الحقوق المصرية، وأن مصر دولة قوية لايفرض عليها أمر واقع، مشيرا إلى ضرورة العمل على ترشيد المياه ليس بهدف مواجهة سد النهضة فقط.

واستعرض مشكلات عدد من مشكلات الرى فى محافظة المنيا والتى يعانى منها المواطنين.