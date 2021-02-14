مباحثات أردنية يمنية على أرض القاهرة

التقي السفير الأردني في القاهرة ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أمجد العضايلة المندوب الدائم لليمن لدى جامعة الدول العربية السفير رياض الكعبري اليوم الأحد. وأكدا الجانبان ضرورة تبادل وجهات النظر والتنسيق من أجل تكامل الجهود فيما يخص خدمة القضايا العربية ومنظومة العمل العربي المشترك تحت مظلة جامعة الدول العربية.



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