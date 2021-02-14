دوت الخليج يكشف موقف المعاهد الأزهرية من الامتحانات واستكمال الدراسة

جامعة الازهر- ارشيفية
قال الشيخ صالح عباس رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن الأزهر ملتزم بنفس القرارت التى أعلن وزير التربية والتعليم، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت تنسيق بين الجانب لتوحيد الرؤية حول السيناريو النهائي لإجراء الامتحانات.
وأضاف "عباس" أن القطاع سيعلن غدًا الإثنين عن المواعيد النهائية الخاصة بإجراء الامتحانات والمواعيد المقرر تطبيقها لكافة السنوات التعليمية، وذلك بعد عرضها على فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.
وأكد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية على أن القطاع كان يعد نفسه لتطبيق كافة السيناريوهات والتصورات لإجراء الإختبارات للطلاب، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية.
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