بيراميدز يقترب من مجموعات الكونفدرالية بفوز خارج الديار بثنائية نظيفة

حقق بيراميدز فوزا غاليا خارج الديار بهدف نظيف، علي حساب راسينج كلوب ابيديجان في دور الـ 32 لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

شهد اللقاء تألق إسلام عيسي، لاعب الفريق بتسجيله هدفيين خلال مباراة اليوم، أحرز الأول في الدقيقة 19 من أحداث الشوط الأول، قبل أن يضاعف اللاعب ذاته النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 82 من أحداث الشوط الثاني.

وضع بيراميدز قدما ونصف في الدور القادم من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية بعد تحقيق الإنتصار بفارق هدفيين خارج الديار، الأمر الذي سهل مهمة صعودة، حيث يحتاج بيراميدز للتعادل أو الهزيمة بفارق هدف علي أقل تقدير، وهو أمر شبه مستحيل في ظل ضعف المنافس وتواضعه.

دخل بيراميدز مباراة اليوم بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: شريف إكرامي .

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - محمد حمدي - أحمد سامي.

خط الوسط: نبيل دونجا - رمضان صبحي - إسلام عيسى - محمود حمادة - أحمد توفيق.

خط الهجوم: محمود وادي.

بينما تواجد علي دكة بدلاء الفريق السماوي : دودو الجباس - إبراهيم عادل - أسامة جلال - عبد الرحمن أيمن - إيريك تراوري - محمد فاروق - إبراهيم حسن.

وشهدت القائمة المسافرة لخوض اللقاء والتي أنطلق في تمام

حراسة المرمى: شريف إكرامي - عبد الرحمن أيمن.

خط الدفاع: علي جبر - محمد حمدي أحمد سامي - أسامة جلال - أحمد أيمن منصور - طارق طه.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - إبراهيم عادل - إسلام عيسى - أحمد توفيق - إبراهيم حسن - إيريك تراوري - رمضان صبحي - محمد فاروق - محمود صابر - محمود حمادة.

خط الهجوم: محمود وادي - جون أنطوي- دودو الجباس.

وكان قد رحب ديديه دروجبا أسطورة كرة القدم الإيفوارية والهداف التاريخي لمنتخب كوت ديفوار، بعثة فريق نادي بيراميدز المتواجدة حاليا في مدينة أبيدجان العاصمة، إستعدادا لخوض مباراة راسينج كلوب أبيدجان في ذهاب دور الـ٣٢ التكميلي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية .

ومن المقرر أن يواجه بيراميدز في مباراة العودة راسينج كلوب ابيديجان، من أجل تحقيق الصعود للدور القادم من الكونفيدرالية الإفريقية.