الخطة والموازنة تطالب بسرعة استكمال صرف حافز تطوير التعليم ما قبل الجامعي "صور"

طالبت لجنة الخطة والموازنة من وزارة المالية بسرعة استكمال صرف المبلغ لحافز تطوير التعليم ما قبل الجامعي والذي بلغ حوال ٥٠٠ مليون جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة وفي اطار آلية المراجعة الدورية التي تنتهجها اللجنة لتطبيق وتنفيذ توصياتها.

لجنة الخطة والموازنة تحدد حجم المنصرف والمتبقى

وقد تبين أن حجم المنصرف الفعلي بلغ حوالي ٩٥.٣ مليون جنيه ليصبح المتبقي والمتاح للصرف بموازنات مديريات التربية والتعليم هو مبلغ ٩٠٤.٧ مليون جنيه.

وأشارت اللجنة أنه بدراسة الكتاب الوارد من وزارة التربية والتعليم تبين أن هناك اختلاف بين اجمالي الاعداد الواردة بتاريخ فبراير ٢٠٢٠ والأعداد الواردة بالكتاب المؤرخ في يناير ٢٠٢١ ، لذلك طالبت اللجنة من وزارة التربية والتعليم بضرورة موافاة وزارة المالية بالاعداد المطلوبة لسرعة صرف الحافز المخصص ، مع موافاة المبالغ التي تم صرفها ، واسباب اختلاف الاعداد الواردة.

من جانبه قال مثل وزارة التربية والتعليم أن هناك مدارس تدخل في نظام الجودة وتستحق الحافز من هنا جاء الاختلاف والتباين في الاعداد المستحقة لهذه الحافز.

وطالب النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بضرورة موافاة وزارة المالية بالاعداد بدقة وارسال المستندات المطلوبة لعدم التأخير في استكمال هذا الحافز