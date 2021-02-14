مقلب انتهى خلف القضبان..القبض على شابين بسبب ترويجهم لمواد مخدرة على سبيل الدعابة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط فردين بكفر الشيخ، لقيامهما بتصوير مقطع فيديو قطير للترويج عن المواد المخدرة، على سبيل الدعابة، وتصوير مقاطع فيديو لنشرها على أحد مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات الأمنية بدوائر الأقسام.

ضبط شخصين بكفر الشيخ بسبب إدعائهم الترويج لبيغ المخدرات

تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة أول كفر الشيخ والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، من ضبط شخصين، مقيمين بدائرة مركز شرطة سيدى سالم، حيث كان بحوزة الأول "مايك صوت وكيس بلاستيك بداخله عدد من اللفافات السلفانية الفارغة"، وبحوزة الثانى "كاميرا".

ظهر المتهمين في مقطع الفيديو المنتشر عبر منصات السوشيال ميديا، الأول قرر قيامه بتصوير ما يحدث، والثاني "نجل عمه" استوقف المارة وقام بتصويرهم باستخدام الكاميرا وعرض اللفافات السلفانية الفارغة على المارة بزعم أن بداخلها مواد مخدرة.

فيديو تداول المخدرات المنتشر

وبعد مرور دقائق من وقف المواطن تلك لشابين يتم الإفصاح لهم أن اللفافات فارغة، وقيامه بذلك على سبيل الدعابة، وأضاف أنه كان يخطط لنشر تلك الفيديوهات على موقع التواصل الاجتماعى "يوتيوب" أيضًا لتحقيق عدد من المشاهدات والحصول منها على مقابل مادي، وبفحص الكاميرا تبين إحتوائها على عدة مقاطع فيديو مصورة لعدة أشخاص، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.