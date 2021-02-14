وفاة الشاعر الفلسطيني مريد البرغوثي عن عمر يناهز 76 عامًا

توفى قبل قليل، الشاعر والأديب الفلسطيني مريد البرغوثي عن عمر يناهز 76 عامًا، ونعاه الكثيرون من رواد مواقع التواصل الإجتماعي معبرين عن حزنهم لوداعه، مؤكدين أنه سيلتقي برفيقة دربه وحبيبته وزوجته الروائية المصرية الراحلة رضوى عاشور.

نبذة عن مريد البرغوثي

مريد البرغوثي شاعر فلسطيني حر، كسب قلوب الجماهير المختلفة بالوطن العربي، ولد في قرية دير غسانة قرب رام الله في الضفة الغربية، وتلقى تعليمه في مدرسة رام الله الثانوية عام 1944.

فيما سافر بعدها إلى مصر في العام 1963 حيث التحق بجامعة القاهرة وتخرج في قسم اللغة الإنجليزية وآدابها العام 1967، وهو العام الذي احتلت فيه إسرائيل الضفة الغربية ومنعت الفلسطينيين الذين تصادف وجودهم خارج البلاد من العودة إليها، ولم يتمكن من العودة إلى مدينته رام الله إلا بعد ذلك بثلاثين عاماً من التنقل بين المنافي العربية والأوروبية.

إقرأ أيضًا: محمد محمود عبد العزيز يعلن إصابته بكورونا

زواج مريد البرغوثي من رضوى عاشور

تزوج البرغوثي من الروائية المصرية الراحلة رضوى عاشور، بعد قصة حب شهدتها جامعة القاهرة، واثمرت تلك الزيجة عن ابنهما الشاعر تميم البرغوثي.

رحلت عاشور في نوفمبر 2014، بعد صراع طويل مع المرض والكثير من العمليات الجراحية، لينعاها زوجها البرغوثي بكلمات تلمس شغاف القلب مؤكدًا وقتها أنها ستظل حبيبته ورفيقته طول عمره.