أرسنال يسحق ليدز برباعية في البريميرليج

حقق الأرسنال فوزا عريضا علي حساب ليدز برباعية مقابل هدفيين في إطار مواجهات الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

سجل بيير إيميريك أوباميانج الهدف الاول للأرسنال في الدقيقة 14،بعد صناعة جرانيت شاكا، فيما أضاف نفس اللاعب الهدف الثاني للمدفعجية في الدقيقة 45 من أحداث الشوط الأول.

وضاعف هيكتور بريلين الهدف الثالث للفريق في الدقيقة 40 من أحداث الشوط الأول، قبل أن يضاعف بيير إيميريك أوباميانج النتيجة، بتسجيله الهدف الثالث له في المباراة والرابع للأرسنال في المباراة.

وقلص باسكال ستريوجيك الفارق لتصبح النتيجة 4 أهداف مقابل هدف وحيد في الدقيقة 59 ، قبل أن يضيف هيلدر كوستا الهدف الثاني في الدقيقة 69 من احداث المباراة لتنتهي المباراة بفوز المدفعجية بأربع اهداف مقابل هدفيين.

أرتفع رصيد الأرسنال لـ 34 نقطة جمعهم الفريق من خلال 24 لقاء خاضعم رفاق النني، وتحتل المدفعجية المركز العاشر من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، سجل مهاجمي الفريق 31 هدفا، وتلقى الفريق 25 هدفا.

بينما تراجع ليدز للمركز الحادي عشر من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 32 نقطة من 24 مباراة.

و يتصدر مانشستر سيتي حاليا الدوري الأنجليزي الممتاز برصيد 53 نقطة من خلال 23 مباراة، يليه ليستر سيتي برصيد 46 نقطة من خلال 24 مباراة، وفي المركز الثالث مانشستر يونايتيد برصيد 45 نقطة من خلال 23 مباراة.

ويحتل وست بروميتش ألبيون في ترتيب البريميرليج المركز التاسع عشرة برصيد 12 نقطة، من خلال 23 مباراة، ويحتل المركز الأخير في ترتيب الدوري الأنجليزي الممتاز شيفيلد يونايتيد برصيد 11 نقطة من خلال 23 مباراة.

ومن المقرر أن يلتقي أرسنال في مباراته القادمة ببينفيكا في 18 من فبراير الموافق الخميس المقبل، في إطار مباريات الدوري الأوربي علي ملعب الأوليمبيكو، روما في الساعه العاشرة مساء.