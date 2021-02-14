تقارير هولندية تفجر مفاجأة مدوية عن مصطفي محمد !!

كشف تقارير هولندية مفاجأة للجماهير المصرية بشأن مصطفي لاعب جالطة سراي التركي المعار من صفوف الزمالك لمدة سنة ونصف.

وأكدت التقارير أن أياكس أمسترام وضع مصطفي محمد، لاعب المنتخب المصري، علي رأس أولويات الفريق الهولندي في الإنتقالات القادمة، يأتي هذا علي غرار إهتمام بطل هولندا بالمواهب الشابة داخل الكرة الأوربية والإفريقيه، ثم القيام بتسويق اللاعب بعد الإستفادة الفنية والمادية منه.

أنباء عن إنتقال مصطفي محمد للدوري الهولندي

ووضحت التقارير أن النادي الهولندي تواصل مع إحدى شركات التسويق المصرية للإستفسار عن موقف اللاعب القانوني، وكيفية التعاقد مع اللاعب هل عن طريق ناديه الأصلي " الزمالك المصري" أم مع جالطة سراي المعار إليه اللاعب.

تأتي تلك الأنباء بعد التألق اللافت لمصطفي محمد مع ناديه التركي في مسابقتي الدوري التركي الممتاز، وكأس تركيا، حيث سجل مصطفي محمد 4 أهداف في أول 4 مباريات شارك فيها لاعب المنتخب المصري مع فريقه الحالي.

أهداف محمد صلاح مع جالطة سراي

وأحرز مصطفي محمد الهدف الرابع بمباراة قاسم باشا التركي في الدقيقة 89 من أحداث المباراة لينتهي المباراة بفوز وتعزيز الفريق لصدارة الترتيب التركي.

وأحرز مصطفي محمد الهدف الثالث له في مباراة الكأس الذي خرج منه جالطة سراي علي الرغم من تسجيل الدولي المصري.

فيما سجل مصطفي محمد هدف الفوز علي حساب فنربخشة متصدر الترتيب في ذلك الوقت.

وأفتتح مصطفي محمد تسجيله للأهداف مع جالطة سراي في مباراة باشاك شهير بعد إنضمام الدولي المصري لصفوف الفريق التركي بأيام معدودة.

مصطفي محمد يحقق رقم قياسي مع جالطة سراي

وبهذا أصبح مصطفي محمد أول لاعب يسجل في أربع مباريات متتالية لفريق واحد منذ أن فعلها جوميز في عام 2017

وعزز جالطة سراي، بعد الإنتصار حساب قاسم باشا التركي بنتيجة هدفيين مقابل هدف وحيد ، موقفه في صدارة ترتيب الدوري التركي برصيد 52 نقطة من 24 مباراة، سجل مهاجميه 49 هدفا، بينما تلقت شباكة 17 هدفا هذا الموسم.

فيما تراجع قاسم باشا للمركز الخامس عشر من جدول ترتيب الدوري التركي، برصيد26 نقطة جمعهم الفريق من خلال 24 مباراة في الدوري الممتاز، سجل مهاجميه 25 هدفا، بينما تلقت شباكه 38 هدف في منافسات الدوري التركي لكرة القدم.