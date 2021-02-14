التنظيم والإدارة : لا مانع من دراسة حالات العمالة المؤقتة وفقا للقانون 

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أنه لا مانع من دراسة كل حالات العمالة المؤقتة، وذلك فى إطار قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.





مشيرا إلى أن المادة 187 منها وضعت عدة شروط ينبغى توافرها فى المتعاقد وهى أن يكون التعاقد قد أبرم قبل 30 يونيه 2016، واستيفاء شروط شغل الوظائف التى سيتم التعيين عليها، وأن يكون التعيين على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة، وينبغى موافاة الجهاز بصور رسمية من جميع العقود المبرمة منذ بداية التعاقد، وموافاته باستمارات الصرف عن فترة التعاقد كاملة على أن تكون موقعة من المراقب المالى للوحدة، ويسرى حكم هذه المادة على العمالة المؤقتة المتعاقدة معها بعد 30 أبريل 2012 وحتى 30 يونيه 2016 على بند أجور موسميين بالباب الأول.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، رئيس اللجنة، لمناقشة مشكلة عمال وزارة الزراعة والعاملين على حسابات الصناديق بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.

وأكد الدكتور صالح الشيخ أن الجهاز ينتظر إرسال وزارتى التنمية المحلية والزراعة واستصلاح الأراضى، لطلبات تعديل الشكل التعاقدى والتثبيت للعمالة لديهم مستوافاة الشروط وكاملة المستندات، كما يقترح وضع آلية لدراسة هذه الموضوعات على أن يتم وفقا للمراحل العمرية حيث تمنح الأولوية للعمالة الأكبر سنا.