محافظ الغربية يؤكد ضرورة رفع درجة الاستعداد لمواجهة الظروف الجوية المحتملة

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، ضرورة رفع درجة الاستعداد فى كافة الأجهزة والمرافق ومديريات الخدمات فى جميع القطاعات، لمواجهة الظروف الجوية المحتملة، فضلا عن رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات الرئيسية، فى ديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية فى مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية.





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