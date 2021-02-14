إنفوجراف.. أبرز تصريحات وزير التعليم عن الامتحانات والترم الثانى

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، مساء اليوم الأحد، مؤتمرًا صحفيًا، أعلن من خلاله بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول يوم 27 فبراير، واستئناف الدراسة يوم 10 مارس.





ويتناول الإنفوجراف التالى أبرز تصريحات وزير التعليم خلال المؤتمر الصحفى:- يذكر أن وزير التعليم، شدد على أن الغياب الاختيارى يقتضى إقرار رسمى من ولى الأمر فى الإدارة التعليمية.

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