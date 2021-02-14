وزير التعليم: لا صحة لما يتم تداوله من نماذج امتحانات على السوشيال ميديا

قال الدكتور طارق شوقي وزير التعليم، كل من يريد تأجيل الدراسة يتقدم بطلب وسيتم الموافقة عليه وجميع منصات التعليم كافية في ضوء أي احتمالات تحدث في ظل أزمة كورونا، ولا صحة لما يتم تداوله من نماذج امتحانات على السوشيال ميديا.

وأضاف وزير التعليم، أن كل ما تم بشأن استكمال الدراسة عرضت على الرئيس عبد الفتاح السيسي وتم الموافقة عليها، مؤكد أن لجنة إدارة الازمات أكدت استكمال الدراسة وتركت لنا ألية العودة للمدارس والدولة تجتهد للحفاظ على الطلاب والمعلمين من الإصابة بكورونا.

وأكد طارق شوقي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتي مع الإعلامية أحمد موسي المذاع على فضائية صدي البلد، إن الدولة وفرت مصادر تعلم للطلاب من خلال المنصات الالكترونية ومجموعات تقوية بالمدارس وتلبى رغبة الكثير من أولياء الأمور في استكمال الدراسة أو تقديم اعتذار.