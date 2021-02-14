بعد الاجتماع مع الرئيس.. وزارة الرى توضح تفاصيل خطتها لتوفير المياه والتعاون مع الزراعة لتحويل مليون فدان للرى الحديث

تقوم وزارة الرى بالعمل على مشروعات عملاقة لتوفير كل نقطة مياه خاصة أننا نعيش فى زمن الشح المائى، كما تعمل على اصلاح منظومة الرى والبنية التحتية فى مصر وذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية، ولمتابعة ما يتم تنفيذه اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

ووجه الرئيس السيسي بتعزيز جهود تطبيق الأساليب التكنولوجية الحديثة في الزراعة والتوسع في تطبيق ونشر نظام الري الحديث للأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار المشروع القومي لتعظيم الرقعة الزراعية، والتنسيق بين وزارتي الزراعة والري لتوفير مياه الري، فضلًا عن رفع كفاءة شبكة الترع وتبطينها علي مستوى الجمهورية وكذلك مشروعات محطات معالجة مياه الصرف.

وفي هذا الإطار قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والرى إن هناك خطة تعمل عليها وزارة الموارد المائية والرى بالتكاتف مع الوزارات المختلفة تنفيذا لتكليفات الرئيس بتحويل مليون فدان للرى الحديث هذا العام.

وأضاف "غانم" لـ دوت الخليج أن هناك مليون فدان مستهدفة للتحول للرى الحديث هذا العام مناصفة بين وزارتى الري والزراعة، حيث أن كل وزارة مسئولة عن تحويل حوالي نصف مليون فدان للرى الحديث.

وأشار "متحدث الرى" إلى أن الدولة تبنت البرنامج القومي للتحول من الري بالغمر للري الحديث ، والذي يستهدف مساحة مليون فدان (كمرحلة أولى) ، وتم الموافقة على ضمانة وزارة المالية للبنك المركزي المصري للسماح للبنك الزراعي المصري بتمويل تحديث نظم وأساليب الري للتحول من الري بالغمر الى الري الحديث وذلك في إطار مبادرة البنك المركزي للشركات والمنشآت الصغيرة.

وتابع أن الوزارة دعمت المزارعين بكافة الطرق حتى يحولون أراضيهم للرى الحديث وتقوم بتكريم الرواد فى المحافظات المختلفة .

وأوضح أن وزارة الموارد المائية والري نجحت في تطوير جهازين ، أحدهما يقيس درجة رطوبة التربة ومدى إحتياجها للمياه ، والثاني مسئول عن إرسال هذه البيانات لجهاز الهاتف المحمول الخاص بالمزارع في رسائل نصية ، ويُعد قياس درجة رطوبة التربة من أهم عناصر عملية الرى ، حيث أن الوصول لنسبة الرطوبة المثلى فى التربة يحقق أعلى إنتاجية للنبات ، وفى المقابل فإن زيادة الرطوبة أو نقصها يؤدى لإجهاد النبات وضعف الإنتاجية أو موت الزراعات.

ولفت أإلى ن مهندسى وزارة الموارد المائية والرى استطاعوا تطوير جهاز يدوى لقياس درجة رطوبة التربة الزراعية ، بحيث يساهم فى تحديد مدى إحتياج المزروعات للمياه من خلال مؤشر يبين درجة رطوبة التربة ومدى احتياجها للرى من عدمه ، حيث يحتوى الجهاز على مؤشر لثلاث حالات وهى جافة أو رطبة أو مشبعة ، ويساهم هذا الجهاز فى تنظيم عملية الرى وترشيد إستهلاك المياه ، بالإضافة لزيادة إنتاجية المحاصيل ورفع مستوى جودتها.

وتابع "متحدث الرى" أنه تم بالفعل تصنيع عينات من الجهاز بأيدي مهندسى وزارة الموارد المائية والرى ، وتم توزيع عينات تجريبية علي عدد من المزارعين لإستخدام الجهاز كتجربة ريادية فى بعض الأراضى التى تم التحول فيها من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث ، وقد لاقت هذه التجربة نجاحًا وقبولًا لدى المزارعين ، الأمر الذى دفع الوزارة نحو بدء الاجراءات اللازمة لتصنيع هذا الجهاز بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع.

وأوضح أن الوزارة تعاونت مع جامعة إكتوبر للعلوم الحديثة والآداب (MSA) بتطوير آلية جديدة تتمثل في تطوير نظام إتصال يتيح نقل بيانات مقياس الرطوبة إلى المزارع من خلال جهاز يقوم بارسال رسالة عن حالة المياه في التربة على جهاز الهاتف المحمول الخاص بالمزارع بما يمكنه من إتخاذ القرار المناسب فيما يخص كمية وموعد الرى ، وقد روعي في تصميم هذا الجهاز صغر الحجم وسهولة التركيب وبساطة التشغيل وقلة التكلفة.

وتابع أنه تم إنتاج أول عينة من الجهاز وعمل الإختبارات المعملية للتعرف علي أداءه ، حيث اجتاز الجهاز جميع الاختبارات المعلمية ، وجاري تجربته في أحد المزارع لتقييم الجهاز بشكل نهائي ، ويساهم هذا الجهاز بعد تطويره فى توفير الجهد على المزارع وتمكينه من مراقبة أرضه الزراعية ومتابعة حالة المزروعات بشكل دائم.

وأكد أن وزارة الموارد المائية والري لم تغفل تكلفة هذه الأجهزة التي سيتحمل المزارع تكلفتها ، حيث عملت الوزارة على توفير هذه الأجهزة بأسعار مناسبة لجميع المزارعين ، فالجهاز اليدوى الخاص بقياس الرطوبة يبلغ سعره 100 جنيه فقط ، كما تعمل الوزارة مع الجهات المصنعة للجهاز المطور على ألا يزيد سعره عن ألف جنيه ، وجاري تصنيع عينات في الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الانتاج الحربي تمهيدًا لإختبارها وتطبيقها.

ولفت إلى أن تصنيع هذا الجهاز يأتى فى إطار منظومة أشمل تتضمن تشجيع المزارعين على التحول لإستخدام نظم الري الحديث والتى تُعتبر البديل الفعال لأنظمة الري التقليدية بالغمر حيث تساعد على رفع جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية المحصولية وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع من خلال الإستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه ، كما أنها تصلح لجميع الأراضي الزراعية القديمة والجديدة.

وأكد أنه لابد من تعظيم الاستفادة من إعادة استخدام مياه الصرف المعالجة لنحسن نوعية المياة ونحافظ على صحة المواطنين .