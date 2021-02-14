التفاصيل الكاملة لمؤتمر وزير التربية والتعليم اليوم

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محمد سياف - ابو ظبي - عقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي مؤتمرًا صحفيًا اليوم، شرح فيه تفاصيل إجراء الامتحانات لجميع الصفوف في العام الدراسي 2021-2020 بعد انتهاء اجازة نصف العام سواء (ورقي – عملي – إلكتروني)، وأنه بناءً علي استقرار الأوضاع الداخلية قررت وزارة التربية والتعليم استكمال امتحانات الفصل الدراسي الأول كالآتي:

وزير التربية والتعليم يعلن تفاصيل إجراء امتحانات الترم الأول والدراسة

1. للطلاب من رياض الأطفال إلى الصف الثالث الإبتدائي

لا تعقد لهم أي امتحانات نهائي.

2. للطلاب من الصف الرابع حتى الصف الثاني الاعدادي

تأجيل الامتحانات لجميع المواد التي لا تضاف للمجموع حتى نهاية العام الدراسي.

سيتم عقد امتحان واحد تحريري للفصل الدراسي الأول للمواد الأساسية (مواد داخل المجموع) والحضور سيكون يوم واحد فقط.

ستخضع جميع المواد لامتحانات شهرية بحضور يوم واحد فقط، وسيؤخذ متوسط ​​درجات الامتحانات الثلاثة في نهاية الفصل الدراسي الثاني.

3. . لطلاب الصف الثالث الاعدادي

تأجيل الامتحانات لجميع المواد التي لا تضاف للمجموع حتى نهاية العام الدراسي.

سيتم إجراء الاختبار التحريري للشهادة الاعدادية في لجنة المدرسة وفقًا للجدول التقليدي في يونيو المقبل.

4. لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي:

تأجيل الامتحانات لجميع المواد التي لا تضاف للمجموع حتى نهاية العام الدراسي.

سيتم عقد امتحان إلكتروني للفصل الدراسي الأول للمواد الأساسية في لجان بالمدرسة.

سيتم عقد اختبار شهري إلكتروني لمختلف المواد من المنزل.

5. لطلاب الصف الثالث الثانوي:

تأجيل الامتحانات لجميع المواد التي لا تضاف للمجموع حتى نهاية العام الدراسي.

سيعقد امتحان تجريبي في المنزل في أبريل من العام المقبل.

سيتم إجراء الامتحان الإلكتروني لشهادة الثانوية العامة في لجنة المدرسة وفق الجدول الزمني التقليدي في شهر يونيو من العام المقبل.

6. من حق ولى الأمر اختيار إعادة السنة الدراسية عن طريق تقديم طلب رسمي للإدارة التعليمية.