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انت الان تتابع تفاصيل خبر التعليم تكشف رسمياً عن مصير امتحانات الثانوية العامة 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - كشف وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي عن مصير امتحانات الثانوية العامة 2021، للعام الدراسي الجاري، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده منذ قليل لشرح موقف امتحانات الفصل الدراسي الأول وطريقة الدراسة في الترم الثاني.
مصير امتحانات الثانوية العامة 2021
وأصدر الدكتور طارق شوقي اليوم العديد من القرارات الهامة، ومنها امتحانات الترم الأول للطلاب من 4 ابتدائي وحتى الصف الثاني الإعدادي والتي ستبدأ يوم 27 فبراير الجار وتنهي 9 مارس القاد، مع امتحان الطلاب في يوم لجميع المواد الدراسية.
وأكد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي أن امتحانات الثانوية العامة 2021 سيتم عقدها إلكترونياً على التابلت ومن خلال لجان امتحانات بالمدرسة، وأضاف شوقي أن هناك طرق كثيرة يتم مناقشتها الآن، وسوف يتم الإعلان عنها تباعاً، ولكنها لن تكون قبل يوليو القادم.
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كما قرر الوزير اليوم وفق جملة القرارات التي أصدرها، أن لن يتم عقد أي امتحانات للأطفال من كي جي ون وحتى الصف الثالث الإبتدائي، ولكن سوف يتم تقيمهم عن طريق سلوكايتهم الفردية والجماعية.
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