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انت الان تتابع تفاصيل خبر 20 قرار.. القرارات الكاملة لوزير التعليم اليوم حول امتحانات الثانوية والنقل ونظام الدراسة بالترم الثاني 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - ننشر قرارات وزير التربية والتعليم اليوم الكاملة، والتي أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي مساء اليوم الأحد، حول امتحانات الثانوية العامة وصفوف النقل ونظام الدراسة خلال الفصل الدراسي الثاني 2021.
قرارات وزير التربية والتعليم اليوم الأحد 14 فبراير 2021
- امتحانات الثانوية العامة لن تبدأ قبل شهر يوليو.
- امتحانات الثانوية العامة ستكون إلكترونياص في لجان بالمدرسة.
- لا امتحانات للصفوف الدراسية من كي جي ون وحتى الصف الثالث الإبتدائي.
- سيتم عقد امتحانات الترم الأول في يوم واحد لكل فصل.
- تبدأ امتحانات صفوف النقل من 27 فبراير وحتى 9 مارس 2021.
- تبدأ الدراسة 10 مارس المقبل.
كما اشتملت قرارات وزير التربية والتعليم اليوم على الآتي أيضاً
- رفع الغياب خلال فترة الدراسة في الترم الثاني.
- الحضور اختياري لللطلاب.
- ضم امتحانات الترمين في آخر العام للشهادة الإعدادية.
- تأجيل امتحانات المواد الغير مضافة للمجموع لآخر العام.
- امتحانات أولى وتانية ثانوي على التابلت من المنزل.
- يعتمد نظام التقيم لطلاب الصفوف الأول والثاني والثالث الإبتدائي.
- منح أولياء الأمور الخيار في إعادة السنة الدراسية.
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- عودة المدارس 20 فبراير للمدارس الدولية.
- عودة مجموعات التقوية بعد 10 مارس القادم
- إتاحة تأجيل العام الدراسي دون رسوب.
- الكشف عن موعد امتحانات المصريين في الخارج الأسبوع القادم.
- عقد امتحانات شهرية من المنزل خلال مارس وأبريل ومايو.
- المدارس الدولية هي من تقرر نظام الحضور بها.
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