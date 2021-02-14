السودان عن اعتداء إثيوبيا على أراضيها: انتهاك مباشر لسيادة الدولة

بعد دخول قوات إثيوبية أراضي سودانية، أدانت السودان مساء يوم الأحد الموافق 14 فبراير2021، هذا العدوان الإثيوبي، مطالبة الكف عن تعديها على أراضيها والالتزام بقيم الجوار حتى لا يتزعزع أمن المنطقة.

ونشرت الخارجية السودانية في بيان لها تم نشره على صفحتها الرسمية بموقع التغريدات القصيرة "تويتر" وقالت فيه: "يدين السودان ويستنكر العدوان الذي قامت به إثيوبيا بدخول قواتها إلى أراضي تتبع له قانونا، في انتهاك مباشر لسيادة السودان وسلامة أراضيه، ولقيم الجوار والتعامل الإيجابي بين الدول بما يعزز الاستقرار والأمن".

وتابعت:" إن إعتداء إثيوبيا على الأرض السودانية هو تصعيد يؤسف له ولا يمكن قبوله، وإن من شانه أن تكون له انعكاسات خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة، وإن السودان يحمل إثيوبيا المسؤولية كاملة عما سيجر إليه عدوانها من تبعات.. واتساقًا مع خياراته".

السودان تطلب من إثيوبيات الكف عن تعديها على أراضيها

وطالب بيان وزراة الخارجية السودانية من إثيوبيا الكف عن تلك التعديات الغير مقبولة، وأضاف:" السودان يطلب من إثيوبيا الكف فورًا عن تعديها على أراضيه، وأن تعدل إلى الحوار وتحرص على اكمال إعادة تخطيط الحدود المتفق عليها ووضع العلامات الدالة عليها".

إثيوبيا تحشد قواتها على حدود السودان

وفي نفس السياق أكدت مصادر عسكرية سودانية، أن إثيوبيا ارتكبت سلسلة من التجاوزات على الحدود خلال الساعات الماضية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، مضيفة أن إثيوبيا تحشد قواتها على الحدود مع السودان.