القبض على شاب لإنشائه قناة لـ فيديوهات خادشة للحياء للأطفال

انتشرت مؤخرًا مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، إلا كان ذلك مقتصرًا على فئة معينة، ولكن لن يبقى الأمر كما هو عليه بل تطور لتشمل تلك الفيديوهات الموجهة إلى الجمهور فئة الأطفال، الأمر الذي من شأنه إثارة الفزع بين الآباء والأمهات الذين يتركون أبنائهم لفترات طويلة أمام تلك التطبيقات الإلكترونية التي أصبحت خطر يهدد الطفولة.

القبض على شاب بسبب محتوى خادش للحياء

استطاعت القوات الأمنية التابعة لنيابة فاقوس العامة القبض على إحدى الشباب الذين قاموا برفع تلك الفيديوهات، وحبسه 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات الجارية لاتهامه بإنشائه قناة تحميل مشاهدات لمقاطع فيديو خادشة للحياء للأطفال.

البداية كانت عندما وردت معلومات للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية بقيام شخص بإنشاء قناة تحميل مشاهدات لمقاطع فيديو خادشة للحياء للأطفال.

تحركت الأجهزة الأمنية على الفور، وقامت بإلقاء القبض على المتهم ويدعى "ح م ح" مقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس، لقيامه بإنشاء قناة عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعى، ونشر روابط تحميل لمشاهدة مقاطع فيديو خادشة للحياء للأطفال مقابل مبالغ مالية.

اعترافات المتهم بالترويج لمحتوى خادش للحياء موجه للأطفال

وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة والتى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.