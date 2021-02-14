15 صورة لم تراها من قبل لنجوم الكرة المصرية

تداول رواد السوشيال ميديا خلال الفترة الأخيرة، العديد من الصور لنجوم الكرة في بداية مشوارهم في كرة القدم، الصور التي تعبر وتجسد حجم المعاناة والإصرار في الذي عاناه أصحاب تلك الصور، حتى أستطاعوا أن يكونوا من نجوم الكرة في مصر بل في العالم أجمع. يستعرض دوت الخليج أبرز الصور المنتشرة علي مواقع التواصل الإجتماعي، من أجل التأكيد علي تجسيد ومواصلة الإصرار التي دائما ما يبدء من الصغر ويستمر للكبر: محمد الشناوي حارس الأهلي لقت صورة محمد الشناوي، حارس الأهلي الحالي، بقميص نادي الحمول، الذي بدأ ضمن صفوفه حارس منتخب مصر قبل الإنتقال للقلعة الحمراء، تداولا كبيرا علي مواقع التواصل الإجتماعي.

محمد صلاح نجم ليفربول لفتت صورة محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي ومهاجم منتخب مصر، أنظار متابعي السوشيال ميديا، حيث يظهر الفرعون المصري برفقة زملائه وأصدقائه في إحدى محطات القطار.

ثلاثي المنتخب المصري أثارت صورة الثلاثي: محمد صلاح ومحمود كهربا ومحمود حسن تريزيجية ، تداولا كبيرة علي مواقع التواصل الإجتماعي خلال الفترات السابقة، يظهر الثلاثي بملابس كلاسيكية وبإطلالة مختلفة من أيام الزمن الجميل.

حسين الشحات وحسني عبدربه ورضاعبدالعال شهدت صور الثلاثي في المراحل الأولى من حياتهم الكروية تداولا كبيرا علي مواقع التواصل الإجتماعي، كتجسيد لمعاناة نجوم مصر قبل أن يلمعوا بين جدران الأهلي والزمالك والدروايش.

أحمد الشيخ ظهرت خلال الأعوام السابقة، صورة مثيرة للاعب الأهلي في هذا الوقت وهو يرتدي التيشرت الخاص بالزمالك ويرتدى " نضارة".

مؤمن زكريا أثارت صورة مؤمن زكريا لاعب الأهلي والزمالك، تداولا كبيرا في الفترة التي كان يلعب " المؤ" ضمن صفوف القلعة البيضاء، حيث ظهر اللاعب بتيشرت المارد الأحمر خلال بداياته.

عمرو جمال ،رمضان صبحي، محمد هاني الثلاثي عمرو جمال، رمضان صبحي، محمد هاني، لم يسلموا من حملة " الترندات" التي تذكر اللاعبين ببداية كل فرد، حيث ظهر عمرو جمال في الملعب قبل الإنضام لصفوف القلعة الحمراء، فيما ظهر صبحي وهاني في صورة قديمة ضمن قطاع الناشئين.

رونالدو ونيمار أفضل لاعب في العالم كريستيانو رونالدو، وأفضل لاعبي البرازيل الشباب نيمار هم أيضا أصحاب " التريند" في الصور القديمة للاعبين، حيث ظهر " الدون" في صورة قديمة لنجم الريال واليوناتيد السابق، وكذلك الأمر بالنسبة لنيمار.

مصطفي فتحي شاعت صورة لمصطفي محمد لاعب الزمالك السابق، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وهو في أحد الملاعب ويحتمل أن تكون داخل نادي " نبروه".

بركات وإسلام الشاطر ظهر محمد بركات وإسلام الشاطر، لاعبا المنتخب المصري والأهلي السابقين، في صور قديمة أثارات مواقع التواصل الإجتماعي في الفترة الماضية.

الختام مع عصام الحضري حارس الأهلي السابق وهو ضمن زملائه قبل الإنضمام لصفوف القلعة الحمراء

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