ما هي العقوبات الكبيرة التي تنتظر مجلس مرتضى منصور بسبب فرجاني ساسي ؟

كشف محمد بيومي خبير اللوائح الرياضية، مفاجأة في أزمة هقد فرجاني ساسي لاعب وسط نادي الزمالك، بعدما أثير مؤخرا حول وجود مخالفات مالية في عقده مع القلعة البيضاء .

وقال بيومي أن حصول فرجاني ساسي علي قيمة عقد السنة الأولي له بعيدا عن القنوات الشرعية من نادي الزمالك أمر يخالف القانون.

وأضاف أن قانون الهيئات الرياضية ووزارة الشباب والرياضة يمنع قبول الأندية أي مبالغ مالية علي سبيل التبرعات، وأن في حاله حدوث هذا الأمر يكون بعد موافقة وزارة الشباب والرياضة أولا".

وأكمل: "هناك عقوبتان سيتم العمل بهم، الأول وهي عقوبة جنائية وهذا بسبب مخالفة اللوائح والقوانين وعدم معرفة مصدر المبلغ الذي حصل عليه فرجاني ساسي، والعقوبة الثانية إدارية من جانب وزارة الشباب والرياضة وذلك بسبب الحصول علي هدايا دون موافقة الوزارة".

واختتم: "سيتم محاسبة مسؤولي الزمالك السابقين إداريا وجنائيا بسبب ما حدث في عقد فرجاني ساسي، والجميع يعرف من المسؤول واللاعب لن يتم محاسبته لأنه لم يخطئ وحصل علي قيمة عقدة فقط".