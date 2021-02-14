رسائل فاضحة تكشف ميول الطبيب المتحرش إلى الشذوذ الجنسي

يوم تلو الآخر تثبت الأدلة والتحريات الوجه الحقيقي لطبيب الأسنان المتحرش الذي يدعى باسم سمير، لتنكشف حقيقة الطبيب المشهور الذي كان يذهب إليه العديد من المرضى.

كشفت التحريات الأخيرة فى تقرير الإدارة العامة للمساعدات الفنية بشأن فحص الهاتف المملوك للطبيب المتحرش، أنه بفحص الهاتف الخاص بالمتهم تبين احتوائه على تطبيق المراسلة "واتس آب" وعثر بداخله على عدة محادثات توضح السلوك الجنسي المنحرف الذي استخدمه الطبيب مع المرضى وغيرهم العديد.

اتهامات جديدة ضد الطبيب المتحرش

استخرجت تلك المحادثات من الهاتف وأرفقت بالتقرير صورة ضوئية من محادثات جرت بين المتهم وخمس رجال تتضمن تبادل عبارات ورغبات تشير إلى وجود میول مثلية الجنس بين طرفي المحادثة.