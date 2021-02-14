رسائل فاضحة تكشف ميول الطبيب المتحرش إلى الشذوذ الجنسي

الطبيب المتحرش- ارشيفية
يوم تلو الآخر تثبت الأدلة والتحريات الوجه الحقيقي لطبيب الأسنان المتحرش الذي يدعى باسم سمير، لتنكشف حقيقة الطبيب المشهور الذي كان يذهب إليه العديد من المرضى.
كشفت التحريات الأخيرة فى تقرير الإدارة العامة للمساعدات الفنية بشأن فحص الهاتف المملوك للطبيب المتحرش، أنه بفحص الهاتف الخاص بالمتهم تبين احتوائه على تطبيق المراسلة "واتس آب" وعثر بداخله على عدة محادثات توضح السلوك الجنسي المنحرف الذي استخدمه الطبيب مع المرضى وغيرهم العديد.
اتهامات جديدة ضد الطبيب المتحرش
استخرجت تلك المحادثات من الهاتف وأرفقت بالتقرير صورة ضوئية من محادثات جرت بين المتهم وخمس رجال تتضمن تبادل عبارات ورغبات تشير إلى وجود میول مثلية الجنس بين طرفي المحادثة.
وجاء بأمر الإحالة أن المتهم باسم سمير هتك عرض المجني عليه عباس أبوالحسن عباس محمد، بالقوة بأن بادره حين التقاه مصادفة بمصعد أحد العقارات بمراودته عن نفسه، وتحرش به رغما عنه علي النحو المبين بالأوراق.
كما هتك عرض المجني عليه أحمد سامي محمد متولي، بالقوة بأن أوهمه بقدرته على إلحاقه بإحدى فرق كرة القدم الشهيرة وتمكن بتلك الوسيلة من الانفراد به في غرفة عيادته بزعم توقيع الكشف الطبي عليه لينال منه ويتحرش به كما فعل بالعديد من المرضى.
عباس أبو الحسن يفضح الطبيب المتحرش بالفنانين
كان قد كشف الفنان عباس أبو الحسن، عن محاولة طبيب الأسنان التحرش به 3 مرات على مدى 20 عامًا بعضها كان خلال مفاجئ به في الأسانسير وأخرى ضربه خلالها أبوالحسن، لافتا إلى أن بعض الوقائع التي وردته من شهادات ضحايا الطبيب المتهم تمت وهم تحت التخدير خلال إجراءه لجراحات لهم في الفك بعيادته.
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