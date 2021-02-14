هالة أبو السعد تثنى على مجهود وزارة الهجرة بشأن إحياء التراث وتسويق الصناعات الحرفية

أثنت عضو مجلس النواب، هالة أبو السعد، على المجهود الكبير الذى تبذله وزارة الهجرة، فى إطار إحياء الحرف التراثية القديمة، من خلال المبادرات التى تسعى إلى استعادة الهوية المصرية، مطالبة الوزيرة، نبيلة مكرم، بضرورة تفعيل مبادرات ومشاريع أخرى، وحث المصريين بالخارج على إحياء الصناعات والحرفية واليدوية.

هالة أبو السعد تثنى على سرعة استجابة وزارة الهجرة

ووجهت النائبة هالة أبو السعد، أيضًا الشكر لوزيرة الهجرة، نبيلة مكرم، لسرعة الاستجابة لمطلبها المتعلق بضرورة إطلاق مبادرات للحفاظ على الهوية الوطنية والتراث المصرى، واستقطاب المصريين بالخارج العاملين فى الصناعات اليدوية والحرفية.

وكانت وزيرة الهجرة، نبيلة مكرم، قد وجهت دعوة للنائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة لحضور إفتتاح مشروع إحياء الحرف التراثية في حي الجمالية، و هو المشروع الذي تم تأسيسه من قِبل احد المصريين المقيمين في كندا و هو الدكتور " إبراهيم" و الذي أشار الى اختياره حي الجمالية لكونه الحي الذي نشأ به.

كما أشادت عضو مجلس النواب، هالة ابو السعد، على حرص السيدة الوزيرة في جميع زيارتها للخارج، على تشجيع المصريين والمستثمرين على العودة إلى بلادهم والمساعدة في مشروعات التنمية، مشيرة إلى أن الدكتور إبراهيم تلقى هذه الدعوة بشكل جاد، وقرر العودة لإطلاق هذا المشروع الهام و الذي يعد خطوة في طريق الإرتقاء بالصناعات الحرفية المصرية على مستوى العالم.