أحمد بلال VS مصطفي محمد.. الأول "يهبد" والثاني "يسجل" ( فيديو)

شهدت الفترة الماضية شد وجذب بين أحمد بلال، لاعب الأهلي السابق، وجماهير الزمالك، بسبب تصريحات مهاجم القلعة الحمراء عن أداء مصطفي محمد ووصفه " بالضعيف فنيا" ولا يصلح لمنتخب مصر، زادت الِأمور سخونة بين الطرفين في عز تألق المهاجم الشاب مع جالطة سراي.
يستعرض دوت الخليج قصة تصريحات أحمد بلال والرد عليها من خلال اللاعب داخل الملعب.
وكان أحمد بلال انتقد الصاعد مصطفي محمد نجم نادي الزمالك، والمعار الي نادي جالاتا سراي التركي، علي أدائه الكروي، حيث قال في تصريحات موجه لجمهور نادي الزمالك: " أنهم وضعوا مصطفي محمد تحت ضغط بإعتباره نجم للفريق، وهذا ما أدي الي إنخفاض مستواه الرياضي".
وأضاف مهاجم الأهلي: " أن الجماهير حولوا الأمر الي معركة بيني وبين مصطفي محمد، ومع ذلك لن أتراجع عن تصريحاتي".
وعند السؤال عن المقارنة بينهم قال بلال: " أنه أفضل من مصطفي محمد ولا يوجد وجه مقارنة بينهم".
وأتى الرد من خلال مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي، في الملعب عن طريق أنه استطاع أن يسجل هدف في فنربخشه في ديربي تركيا، في المباراة التي أقيمت يوم السبت، ضمن منافسات الدوري التركي، وسجله في الدقيقة 54 وقاد فريقه لتحقيق صدارة الدوري الممتاز.
وقال أحمد بلال بتصريحات جديدة في ملعب "أون تايم سبورتس" : "أنه لا يتابع مصطفي محمد المعار الي جالاتا سراي، وعلمت أنه سجل هدف جميل، ولكني لم أشاهده معللا بجملة "احنا مش فاضيين للدوري التركي".
وفي ظل تلك الانتقادات والمشادات كان هناك دعم كبير لمصطفي محمد سواء من جماهير نادي الزمالك أو من بعض المعلقين واللاعبين السابقين.
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وأنتقد المعلق الرياضي أحمد شوبير ونجم منتخب مصر السابق أحمد بلال عبر برنامجه الرياضي الكورة مع شوبير ونصحه بألا يذهب وراء الشائعات موضحا بلفظ "سكة الناس الفاضية"، وطلب منه أن يدعم مصطفي محمد مهاجم مصر الاول فهو يستحق تقدير كبير على أدائه الكبير.
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وأنتقد أيمن عبد العزيز نجم نادي الزمالك السابق أيضا هجوم أحمد بلال حيث قال في تصريحات لبرنامج البريمو : " أحمد بلال يهاجم مصطفي محمد بسبب رغبته في ان يظهر في التريند، فمصطفي محمد حصل مع المنتخب الأوليمبي علي بطولة أفريقيا، وكان متألقا مع نادي الزمالك، قبل أن يحترف".
وأضاف أيضا: " أن فكرة التريند سخيفة للغاية ومصطفى محمد لا يقارن بأى لاعب فى مصر وهو أفضل مهاجم فى الدوري المصري".
لم يخرج مصطفي محمد في أي تصريحات ويرد علي أحمد بلال، بل جعل أرقامه هي من تتحدث عنها في الاجواء الأوربية بتسجيله 4 أهداف متتالية في أول أربع مباريات مع فريقه الجديد.
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