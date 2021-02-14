البابا تواضروس ينعى وفاة الراهب القمص توماس الصموئيلى

جدة - نرمين السيد - ولد الأب المتنيح يوم 10 أكتوبر 1960، وترهب بدير القديس الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون يوم 11 أبريل من عام 1987، ونال درجة القسيسية فى 18 ديسمبر 2000، ورتبة القمصية فى 25 مايو 2014، وخدم خلال السنوات الأخيرة فى إيبارشية طموه.
وصلى صاحبا النيافة الأنبا باسيليوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون، والأنبا صموئيل أسقف طموه صلوات تجنيزه فى ديره اليوم.
وقدم البابا تواضروس الثانى، خالص العزاء لنيافة الأنبا باسيليوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون، ولمجمع رهبان الدير، وكذلك لنيافة الأنبا صموئيل أسقف إيبارشية طموه ولمجمع كهنة الإيبارشية، فى نياحة الأب المبارك الراهب القمص توماس الصموئيلى طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث فى مجمع الأبكار.
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