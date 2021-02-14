فيديو.. زاهى حواس يعلن عن كشف آثرى هام الأربعاء المقبل

جدة - نرمين السيد - قال عالم الآثار الكبير الدكتور زاهى حواس، إن البعثات المصرية للكشف عن الآثار تقوم بمجهود كبير جدًا بقيادة دكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، لافتًا إلى أنه سيتم الإعلان عن كشف أثرى جديد فى البر الغربى للأقصر قريبا، وبالتحديد قبل شهر رمضان المقبل.





وأضاف "حواس"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" الذى يقدمه الإعلامى سيد على، عبر قناة الحدث اليوم الأحد، أن الكشف الأثرى المزمع الإعلان عنه، يعد من أهم الاكتشافات الأثرية الأخيرة. وتابع: "يوم الأربعاء المقبل سنعلن عن كشف مهم خاص بالملك سقنن رع، وهو الملك الذى بدأ تحرير مصر من الهكسوس وبدأ تحرير مصر من العدو".

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