فيديو.. وزير التعليم: نماذج الامتحانات المتداولة على السوشيال غير صحيحة

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، أن نماذج الامتحانات التى يتم تداولها على السوشيال ميديا ليست صحيحة، مؤكدًا أن الدولة وفرت مصادر تعلم للطلاب من خلال المنصات الإلكترونية ومجموعات تقوية بالمدارس.





وأضاف شوقى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتى" عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن من يريد تأجيل الدراسة يتقدم بطلب وسيتم الموافقة عليه. وأوضح أن لجنة إدارة أزمة كورونا، أكدت استكمال الدراسة وتركت للوزارة ألية العودة للمدارس، مشددا على أن الدولة تجتهد للحفاظ على الطلاب والمعلمين من الإصابة بكورونا.

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