فيديو.. محامى: عبدالله الشريف هدد زوجته الفلبينية بنشر صورها العارية

وأضاف عباس، فى مداخلة عبر سكاى بى، مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتى" عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أنه علم بعد ذلك بإصابتها بمرض السرطان، منوهًا إلى أن أحد الأشخاص نصحه بعدم نشر قصتها مرة ثانية حتى لا تتعرض للأذى.
وأوضح أن زوجة الشريف اتصلت به بعدها وقصت له ما حدث، وروت له أنها والشريف تعرفا منذ فترة وظلا معا فترة بدون زواج وبعدها تزوجها بتاريخ قديم ليثبت أن الزواج شرعى.
ولفتت إلى أن الزوجة استنجدت به من أجل نشر قصتها، وأنها أخبرته أن الشريف هددها بنشر صورها العارية على مواقع التواصل.
وأكد أنه تقدم بشكوى إلى النيابة العامة القطرية، معلقًا: "هنشوف بقى الدولة اللى بتقول إنها دولة قانون ومؤسسات هتعمل إيه".
ولفت إلى أن عبدالله الشريف، نشر بعض هذه الصور على مواقع التواصل.
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