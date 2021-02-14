فيديو.. محامى: عبدالله الشريف هدد زوجته الفلبينية بنشر صورها العارية

جدة - نرمين السيد - قال المحامى إسلام عباس، إنه وصلته رسالة من أحد الأشخاص تؤكد تعرض الفتاة الفلبينية مهيرة الشريف زوجة الإخوانى عبدالله الشريف للضرب والتعذيب، لافتًا إلى أنه بدأ نشر قضيتها على السوشيال ميديا.





وأضاف عباس، فى مداخلة عبر سكاى بى، مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتى" عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أنه علم بعد ذلك بإصابتها بمرض السرطان، منوهًا إلى أن أحد الأشخاص نصحه بعدم نشر قصتها مرة ثانية حتى لا تتعرض للأذى.

وأوضح أن زوجة الشريف اتصلت به بعدها وقصت له ما حدث، وروت له أنها والشريف تعرفا منذ فترة وظلا معا فترة بدون زواج وبعدها تزوجها بتاريخ قديم ليثبت أن الزواج شرعى.

ولفتت إلى أن الزوجة استنجدت به من أجل نشر قصتها، وأنها أخبرته أن الشريف هددها بنشر صورها العارية على مواقع التواصل.

وأكد أنه تقدم بشكوى إلى النيابة العامة القطرية، معلقًا: "هنشوف بقى الدولة اللى بتقول إنها دولة قانون ومؤسسات هتعمل إيه".

ولفت إلى أن عبدالله الشريف، نشر بعض هذه الصور على مواقع التواصل.