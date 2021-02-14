فيديو.. أحمد موسى ينشر صورة من شكوى زوجة عبدالله الشريف

جدة - نرمين السيد - نشر الإعلامى أحمد موسى، خلال برنامج "على مسؤوليتى" عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، صورة من الشكوى الجنائية التى تقدمت بها الزوجة الفلبينية للإخوانى عبدالله الشريف، أمام النيابة القطرية.





وقالت الزوجة الفلبينية، إن الشريف صورها عارية وهددها بنشر الصور على مواقع التواصل وإرسالها إلى أقاربها، مؤكدة أنها ليس لها أقارب فى قطر. ودعت إلى اتخاذ التعهد اللازم على المشكو فى حقه وحمايتها منه، واتخاذ الموقف القانونى نحو تحقيق الشكوى، مؤكدة تمسكها بحقوقها القانونية.

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