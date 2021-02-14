طبقا للشروط القانونية قوى النواب توصى بتثبيت العمالة المؤقتة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مساء اليوم، لمناقشة مشكلة عمال وزارة الزراعة والعاملين على حسابات الصناديق والمؤقتين فيما يتعلق بصرف الحد الأدنى للأجور بصفة مبدئية، وفيما يتعلق بالتثبيت من خلال تغيير الشكل التعاقدى لتلك الفئات من العمالة، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة، وصالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

وكلفت اللجنة وزارتى التنمية المحلية والزراعة، بحصر كافة العاملين المؤقتين بالمحافظات ومديرات الزراعة، وإرسالها للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ليعد جدول زمنى لتثبيت المؤقتين الذين أبرم لهم عقود قبل 30/6/2016، طبقا للمعايير القانونية، وتم التوافق مع رئيس الجهاز على أن تكون الأولوية للأكبر سنا، حيث يتم البدء بشريحة عمرية من 50 إلى 60 سنة.

وقال النائب عادل عبد الفضيل، رئبس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة طلبت من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بموافاتها بالجدول الزمنى خلال 10 أيام، ولفت إلى أن وزير المالية أكد للجنة أن التمويل جاهز، وفى انتظار الانتهاء من حصر المستوفين للشروط القانونية وإجراءات التنظيم والإدارة، حيث إذا كانت مستوفاة يتم تصنيفها عمريا.

وبالنسبة، لعقود التدريب، فإنه مطلوب إما تعديل تشريعى أو استصدار قرار ينظمها والأمر ليس بيد وزارة المالية أو الجهاز.