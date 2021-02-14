بعد إعلان الصحة عن توفير 1700 وحدة.. كيفية عمل الفلوميتر

تعمل أجهزه قياس التدفق الفلوميتر عن طريق قياس كمية حجم او كتله السائل او الغاز او البخار الذي يتدفق عبر أو حول أجهزة استشعار عداد التدفق.
وهي تعمل بطرق مختلفة، ولكن مع نفس الهدف النهائي الاوهو توفير قياسات التدفق أو الجريان لتطبيق معين ، سواء للتحكم في العمليات، أو أنشطة البحث العامة وغيرها.
وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، في هذا السياق، انة تم الاتفاق على تفعيل عقود الصيانة لشبكات الغاز في جميع المحافظات، كما أنه جارى حاليا صيانة الشبكات بالمحافظات بعد التوزيع على الشركات المختصة، وفي الوقت نفسه تم الاتفاق على توفير 1700 فلوميتر لصالح وزارة الصحة والسكان؛ وذلك لإحلال الفلومترات القديمة بهدف تقليل فاقد الأكسجين.
واضافت زايد، أننا في مرحلة استقرار فيما يخص إمداد الأكسجين السائل، كما تم توفير مخزون استراتيجي منه يبلغ مليون و160 ألف لتر.
ونوهت وزيرة الصحة والسكان في الوقت نفسه إلى استمرار التعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وذلك فيما يخص توفير الأكسجين الطبي بالكميات المطلوبة، مع العمل على زيادة الانتاج وزيادة المخزون الاستراتيجي، إلى جانب العمل على ملف استيراد الاحتياجات المطلوبة، إضافة إلى التنسيق اليومي مع الجهات الأخرى.
إلى جانب ذلك، ذكرت الدكتورة هالة زايد أنه تم تفعيل غرفة مركزية لإدارة الأكسجين؛ حيث تم نقل ملف إدارة الأزمة من قطاع الرقابة والمتابعة إلى قطاع الطب العلاجي.
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