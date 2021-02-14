مش بنعرف نعبر فى مجتمعنا.. أستاذ أدب ونقد: الحب أصبح "تيك أواي"

قالت الدكتورة نانسي إبراهيم، أستاذ الأدب والنقد، إن الحب رزق مستشهدة بحب الرسول (صلى الله عليه وسلم) والسيدة خديجة (رضى الله عنها).
وأضافت الدكتورة نانسي إبراهيم، خلال لقائها مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أننا في البيئة العربية نخجل من التصريح بالحب بين الرجل والمرأة، وكيفية التعبير عن هذا الحب، ولا نعترف كثيرا بفكرة الحب بين اثنين، ويكون هناك هروب وأشياء مختلفة.
وأشارت إلى أنها تربت على قصص الحب والعشق القديمة في الروايات والشعر وغيرها من الأشكال الأدبية، أما الآن الحب أصبح "تيك اواي"، وأصبح يأخذ شكل مادي أكثر من الشكل العاطفي.
وأوضحت أنه لا يوجد اي عمل أدبي يخلو من تيمة الحب، لافتة إلى أن الحب به الوصول والغاية والهدف والرحلة، مؤكدة أن الرجل والمرأة هما محورين الكون والخلق أيضًا.
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