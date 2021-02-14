بسبب كورونا..منع صلاة الجمعة بالمساجد في العراق

قال مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري بالعراق، أنه أصدر قرار بشأن منع صلاة الجمعة في المساجد بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وارتفاع عدد المصابين.

أعلن خلال بيان صادر عن مكتبه الخاص، زعيم التيار الصدري، اليوم الأحد الموافق 14 فبراير 2021، إيقاف صلاة الجُمُعةِ حتى إشعارٍ آخَر بسبَبِ الظروفِ الصحيّةِ، وجاء ذلك وفقًا لـ وكالة سبوتنيك الإخبارية.

إقرأ أيضًا: مع استمرار ارتفاع الإصابات..السعودية تقرر مد الإجراءات الاحترازية 20 يوم

وأوضح البيان، أنه:"نظرا للظروف الصحية الصعبة مع تزايد أعداد الإصابات ب‍كورونا، وتماشيا مع قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة، تقرر إيقاف صلاة الجمعة في المحافظات وتوابعها إلى إشعار آخر".

فرض حظر تجوال بالعراق

وكان موقف الصدر يتماشى مع الموقف العام في العراق حيث أعلنت الحكومة العراقية، أمس السبت، عدد من الاجراءات الاحترازية منها: إغلاق المقاهي والمطاعم والمتاجر ودور السينما والمساجد، بالإضافة إلى فرض حظر شامل للتجوال أيام الجمعة والسبت والأحد، وجزئي باقي أيام الأسبوع، وذلك اعتبارًا من الخميس المقبل ولمدة أسبوعين، وذلك في إطار مواجهة تفشي فيروس كورونا.

ارتفاع الإصابات بكورونا في العراق

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان أن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، ترأس أمس السبت، اجتماعًا هامًا للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، لافتا إلى أنه جرى خلال الاجتماع بحث مستجدات جائحة كورونا في البلاد، في ظل تزايد عدد الإصابات بين المواطنين، فضلا عن مناقشة أهم الإجراءات التي يمكن من خلالها احتواء الفيروس والحد من انتشاره.

وأضاف البيان أن فرض حظر التجول الشامل أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع، اعتبارا من يوم الخميس 18 فبراير 2021، فيما يكون الحظر الجزئي لأيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من الساعة الثامنة مساءًا، وتستمر حتى الساعة الخامسة فجرًا، حتى يوم 8 مارس 2021، فيما يتم تمديد المدة حسب الموقف الوبائي.