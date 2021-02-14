إنتحار فتاة عشرينية في الجيزة بعد تعرضها للتنمر بسبب وزنها الزائد

لن تستطيع العيش كباقي الفتيات اللاتي في نفس عمرها، لتنوي على الإنتحار بعد ساعات من التفكير أمام المرآة بسبب إصابتها بالسمنة المفرطة التي كانت السبب في أجبرها على الجلوس داخل منزلها.

فتاه تقرر إنهاء حياتها بسبب السمنة المفرطة

عاشت أميرة ذات الـ21 عامًا، أيام عديدة من اليأس والألم الذي لن يشعره به أحد سواها، تقطن بمنطقة كرداسة جنوب محافظة الجيزة، حيث تعرضت إلى الكثير من المضايقات وغيرها من الكلمات التي كانت تقع على أذنها لتنهار كليًا داخلها، ولكنها حاولت مرارًا وتكرارًا التخلص من تلك المرض اللعين ولكن باءت محاولتها بالفشل من وجهة نظرها.





لحظة يأس تجبر الفتاه على التخلص من حياتها

وذات يوم تعرضت الفتاة للسخرية والتنمر من جيرانها لتمتد تلك الأزمة وتصل إلى الضحك على وزنها الزائد؛ ما جعلها تقضي أغلب ساعات يومها في المنزل، الأمر الذي أدى إلى دخولها في حالة اكتئاب، وفي لحظة يأس قررت التخلص من حياتها وتناولت مبيدًا حشريًا زراعيًا للتخلص من حياتها البائسة.

الجدير بالذكر، أن هناك أنواع أخرى من الأمراض بخلاف الاكتئاب تؤدي إلى الانتحار مثل الانفصام، وانتابتها هلاوس سماعية تعطيها أوامر، وبعد فترة من المقاومة تنفذ الأمر، فضلًا عن الاندفاعية، والتي تقود الشخص إلى فعل الأشياء دون حساب العواقب.