فيديو.. زوجه عبدالله الشريف تفضحة فى رسالة صوتية: أجبرنى على شرب الفودكا

جدة - نرمين السيد - ووجه موسى، خلال برنامج "على مسؤوليتى" والمذاع عبر فضائية "صدى البلد" مساء الأحد، رسالة لعبدالله الشريف قائلاً: "النهاردة البداية وليست النهاية، وأنا لا أتحدث عن حياته الشخصية".

وأوضح أن الشريف، ارتبط بفتاة فلبينية، مؤكدًا أن الاثنين لم يتفقا، مضيفًا: "طلع مصورها وبيبتزها بنشر الصور على مواقع التواصل".

وعرض موسى، رسالة صوتية من الفتاة الفلبينية، قالت من خلالها: "أتذكر أننى قد اكتشفت خلال فترة زواجنا معرفته لنساء من موقع إنستجرام ومن مواقع المواعدة، كانت له علاقات لا يمكننى التحدث عنها كنت أبكى دائما واتقبل كل شىء وكأننى لا أرى أو أسمع أى شىء، قد دعانى أيضا لشرب الفودكا، بالرغم من أنه يعلم أننى مريضة وأتلقى العلاج الكيماوى، ولكن مع كل ذلك كان يصر على أن أشرب، وإذا رفضت كان يقوم بضربى كما يفعل دائما".

وتابعت: "هو أيضا يدخن بشراهة على الرغم من أنه يعلم أن التدخين غير مسموح بالنسبة لى، لأننى أتلقى العلاج الكيماوى، ولكنه كان يصر على التدخين وهذا كان يجعله عصبى معظم الوقت، وعندما آتى من علاج السرطان حتى عندما أكون فى أضعف حالاتى إذا أراد شيئا غير عاديا كان يغصبنى عليه، مثل أن أقوم بدور امرأة كالتى يراها أو يشاهدها فى مكان ما، كان يريدنى أن أفعل مثلها وإلا سيضربنى".

واستطردت قائلة: "هو لم يكن أبدأ مثلما يقول للناس، هو يمثل ذلك فقط، فهو لم يعاملنى أبدا كمسلم حقيقى، هذه تجربتى معه، خلال الفترة التى كنا فيها سويا، الجميع يراه أنه مسلم ولكن صدقونى هو لم يعاملنى أبدا كمسلم".