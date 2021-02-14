وتابع "شوقى"، فى مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على قناة "ON"، مساء اليوم الأحد: "جاءت الفكرة احترامًا لخوف أولياء الأمور على أبنائهم ومن هنا أتى التخيير حتى لا يكون الحضور فرضًا، والموضوع ده فيه تعدد للأراء والدولة عملت كل اللى تقدر عليه فى هذا الصدد".
وشدد وزير التعليم، على أن الفلسفة الحاكمة للقرارات تأتى فى إطار إهتمام الدولة بداية من رئيسها لكافة مؤسساتها فى توفير آلية لخدمة تعليمية متميزة لإنقاذ العام الدراسى وفى ذات الوقت الحفاظ على صحة الطلاب، قائلًا: "القرار ده خدناه كلنا فى إجتماع لجنة أزمة كورونا بمشاركة كافة الوزارات برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيث جرى عرضه على الرئيس وتمت الموافقة عليها، بما يعكس أننا كوزارات ومؤسسات بنفكر مع بعض".
وأكد أن قرارات اليوم تحقق المحتوى التعليمى الجيد بالاضافة للتقييم العادل كون التجربة خلال الفصل الدراسى الثانى من العام المنقضى، متابعًا: "فكرة التقييم بالأبحاث أو عقد الامتحانات إلكترونيًا فى المنازل واللى طبقناها الفصل الدراسى الثانى اللى فات هو أسلوب معتمد عالميًا ودوليًا ونجحنا فى تطبيقها لكن بعض الناس أساءت استخدامها مما أحدث فكرة عدم التكافؤ بين المجتهد وغيره ومن ثم جاءت قرارات اليوم لتحقيق سبل آليات تقييم تحقق العدالة وتلافى العيوب السابقة".
يذكر أن برنامج "كلمة أخيرة" تقديم الإعلامية لميس الحديدى، ويذاع من السبت إلى الثلاثاء فى تمام التاسعة على شاشة "ON".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير التعليم: قرارات اليوم تعامل استثنائى مع الجائحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.