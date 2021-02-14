وزير التعليم: قرارات اليوم تعامل استثنائى مع الجائحة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، إن تخيير أولياء الأمور بشأن كيفية أداء العملية التعليمية فى الفصل الدراسى الثانى بين التعليم أونلاين أو الحضور الفعلى، يأتى فى إطار التعامل الاستثنائى مع الجائحة حيث إختلف رأى اولياء الأمور فى كيفية التعامل معها ومن ثم جاء قرار التخيير.





وتابع "شوقى"، فى مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على قناة "ON"، مساء اليوم الأحد: "جاءت الفكرة احترامًا لخوف أولياء الأمور على أبنائهم ومن هنا أتى التخيير حتى لا يكون الحضور فرضًا، والموضوع ده فيه تعدد للأراء والدولة عملت كل اللى تقدر عليه فى هذا الصدد".

وشدد وزير التعليم، على أن الفلسفة الحاكمة للقرارات تأتى فى إطار إهتمام الدولة بداية من رئيسها لكافة مؤسساتها فى توفير آلية لخدمة تعليمية متميزة لإنقاذ العام الدراسى وفى ذات الوقت الحفاظ على صحة الطلاب، قائلًا: "القرار ده خدناه كلنا فى إجتماع لجنة أزمة كورونا بمشاركة كافة الوزارات برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيث جرى عرضه على الرئيس وتمت الموافقة عليها، بما يعكس أننا كوزارات ومؤسسات بنفكر مع بعض".

وأكد أن قرارات اليوم تحقق المحتوى التعليمى الجيد بالاضافة للتقييم العادل كون التجربة خلال الفصل الدراسى الثانى من العام المنقضى، متابعًا: "فكرة التقييم بالأبحاث أو عقد الامتحانات إلكترونيًا فى المنازل واللى طبقناها الفصل الدراسى الثانى اللى فات هو أسلوب معتمد عالميًا ودوليًا ونجحنا فى تطبيقها لكن بعض الناس أساءت استخدامها مما أحدث فكرة عدم التكافؤ بين المجتهد وغيره ومن ثم جاءت قرارات اليوم لتحقيق سبل آليات تقييم تحقق العدالة وتلافى العيوب السابقة".

يذكر أن برنامج "كلمة أخيرة" تقديم الإعلامية لميس الحديدى، ويذاع من السبت إلى الثلاثاء فى تمام التاسعة على شاشة "ON".