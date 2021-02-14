فيديو.. عمرو أديب عن دور مصر فى حل الأزمة الليبية: بنلعب سياسة صح

جدة - نرمين السيد - وأضاف أديب، خلال برنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بى سى مصر"، مساء الأحد: "المصريون من كام شهر كانوا بيبصوا على الحدود الغربية وعلى تحركات الدبابات قرب الحدود، ويتحدثون عن الحرب"، مضيفًا: "النهاردة أنت واصل لمرحلة إنك موجود فى طرابلس فى مركز حكومة الوفاق وبقى عندك علاقات طيبة معاهم وراجع تفتح سفارتك".

وأوضح أن بعد غد هو ذكرى قيام القوات الجوية المصرية بضرب داعش فى ليبيا بعد قتل مصريين هناك، مؤكدًا أن مصر تلعب سياسة، معلقًا: "أنا بحب لعب السياسة وبلدى بتقدر تلعب أوراقها صح، كتير كانوا عايزين يزوقوا البلد عشان تكون جزء من المشكلة ولكنها أصبحت جزء كبير من الحل ومساهم فى الحل".

وأشار إلى أن السياسة تتغير، مؤكدًا أن السياسة فن الممكن، متابعًا: "مصر جوه طرابلس وفيه وفد موجود وهاتفتح السفارة وده شىء عظيم وجيد، وعندها علاقة جيدة مع دولة جوار، مع تأمين الحدود الغربية.