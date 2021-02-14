- 1/3
- 2/3
- 3/3
انت الان تتابع تفاصيل خبر ثلوج وانخفاض حاد بالحرارة.. الأرصاد الجوية تحذر من موجة أمطار غزيرة ورعدية تضرب البلاد خلال ساعات والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تقلبات حادة تشهدها حالة الطقس خلال الساعات القادمة وبدايةً من يوم غد الثلاثاء وتشتد هذه الموجة الأربعا والخميس، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير وتتساقط الأمطار الغزيرة والرعدية وحبات البرد “الثلج”، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة.
الأرصاد الجوية تحذر من موجة أمطار غزيرة ورعدية تضرب البلاد
وجاءت أحوال الطقس لمدة 72 وعلى مدار الأيام الثلاثة القادمة بداية من الثلاثاء على النحو التالي:
أمطار الثلاثاء 16 فبراير 2021 وفق هيئة الأرصاد الجوية
أمطار على القاهرة ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة والحرارة 17 للعظمى و7 للصغرى.
أمطار غزيرة ورعدية وتساقط للثلوج على الوجه البحري والحرارة 15 للعظمة و7 للصغرى.
أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية الشرقية والغربية.
أمطار خفيفة شمال الصعيد ونشاط للرياح بشمالها وجنوبها.
الأربعاء 17 فبراير
أمطار على القاهرة ومدن القناه ونشاط للرياح وانخفاض الحرارة إلى 12 درجة للعظمى و7 للصغرى.
أمطار غزيرة ورعدية وتساقط للثلوج على الوجه البحري والحرارة 15 للعظمة و7 للصغرى.
أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية الشرقية والغربية.
أمطار خفيفة شمال الصعيد ونشاط للرياح بشمالها وجنوبها.
اقرأ أيضاً:
- سعر الكتكوت الأبيض اليوم والفراخ البيضا والحمراء وسعر كرتونة البيض
- مجلس الوزراء يعلن رسمياً مد إجازة نصف العام
- الصحة تعلن موقفها من عودة الدراسة وتحذيرات من زيادة الإصابات في رمضان
- تحذير من مخاطر تناول النودلز.. و10 أضرار يسببها للجسم
- 20 قرار لوزير التعليم حول الإمتحانات والدراسة في الترم الثاني
الخميس 18 فبراير
نشاط للرياح على القاهرة ومدن القناه ولا يوجد أمطار.
استمرار تساقط الأمطار على الوجه بالبحرى ولكن بحدة أقل من الثلاثاء والأربعاء.
أمطار على فترات متقطعة بالسواحل الشمالية.
وللمزيد حول تفاصيل طقس الأربعاء والخميس في التقرير التالي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ثلوج وانخفاض حاد بالحرارة.. الأرصاد الجوية تحذر من موجة أمطار غزيرة ورعدية تضرب البلاد خلال ساعات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصر 5 وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.