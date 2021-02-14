انت الان تتابع تفاصيل خبر ثلوج وانخفاض حاد بالحرارة.. الأرصاد الجوية تحذر من موجة أمطار غزيرة ورعدية تضرب البلاد خلال ساعات والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تقلبات حادة تشهدها حالة الطقس خلال الساعات القادمة وبدايةً من يوم غد الثلاثاء وتشتد هذه الموجة الأربعا والخميس، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير وتتساقط الأمطار الغزيرة والرعدية وحبات البرد “الثلج”، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة.

الأرصاد الجوية تحذر من موجة أمطار غزيرة ورعدية تضرب البلاد

وجاءت أحوال الطقس لمدة 72 وعلى مدار الأيام الثلاثة القادمة بداية من الثلاثاء على النحو التالي:

أمطار الثلاثاء 16 فبراير 2021 وفق هيئة الأرصاد الجوية

أمطار على القاهرة ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة والحرارة 17 للعظمى و7 للصغرى.

أمطار غزيرة ورعدية وتساقط للثلوج على الوجه البحري والحرارة 15 للعظمة و7 للصغرى.

أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية الشرقية والغربية.

أمطار خفيفة شمال الصعيد ونشاط للرياح بشمالها وجنوبها.

الأربعاء 17 فبراير

أمطار على القاهرة ومدن القناه ونشاط للرياح وانخفاض الحرارة إلى 12 درجة للعظمى و7 للصغرى.

أمطار غزيرة ورعدية وتساقط للثلوج على الوجه البحري والحرارة 15 للعظمة و7 للصغرى.

أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية الشرقية والغربية.

أمطار خفيفة شمال الصعيد ونشاط للرياح بشمالها وجنوبها.

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الخميس 18 فبراير

نشاط للرياح على القاهرة ومدن القناه ولا يوجد أمطار.

استمرار تساقط الأمطار على الوجه بالبحرى ولكن بحدة أقل من الثلاثاء والأربعاء.

أمطار على فترات متقطعة بالسواحل الشمالية.

وللمزيد حول تفاصيل طقس الأربعاء والخميس في التقرير التالي.